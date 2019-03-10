مشاهدة مباراة الزمالك يلا شوت bein sport hd، بعد مرور أربع جولات بدور المجموعات من البطولة، يأتي نصر حسين داي الجزائري في صدارة المجموعة الرابعة بعدما جمع 7 نقاط، ويليه غورماهيا الكيني برصيد 6 نقاط، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث بالترتيب برصيد 5 نقاط من الجولات الأربعة السابقة، أما بيترو اتليتكو الأنجولي فإنه يتذيل الجدول برصيد 4 نقاط فقط، وسنضيف لكم رابط مشاهدة مباراة الزمالك بين سبورت كورة ستار kora live.