الزمالك اليوم.. مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا (بث مباشر)

من المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي للمدير السويسري كريستيان غروس ، المدير الفني للزمالك السبت المقبل في ملعب برج العرب لمناقشة الصراع بين كورمياه وكرماه. سيجتمع الفريق على نفس الملعب في الجولة قبل الأخيرة من كأس القارات. 8:30 مساءً المؤتمر الصحفي لبطولة كينيا.

الزمالك اليوم.. مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا (بث مباشر)

سيعقد الاجتماع الفني للمباراة في تمام الساعة 6:00 مساء السبت في فندق الزمالك ريزيدنس في برج العرب ، حيث سيدخل الفريق في مخيم مغلق في فندق بالقرب من الملعب استعدادًا للمواجهة المتوقعة مع الفريق الكيني.

الزمالك اليوم.. مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا (بث مباشر)

الزمالك أمام Gourmehia في المجموعة الرابعة ، بالمركز الثالث بفارق 5 نقاط خلف المتصدر ناصر حسين داي من الجزائر برصيد 7 نقاط و كورمايا صاحب المركز الثاني في كينيا برصيد 6 نقاط. وأخيراً ، يأتي بترو أتليتيكو الأنغولي في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.