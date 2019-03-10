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الأحد 10/مارس/2019 - 07:54 م

بث مباشر.. الزمالك وجورماهيا بالكونفدرالية

بث مباشر.. الزمالك وجورماهيا بالكونفدرالية

بث مباشر.. الزمالك
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بث مباشر.. الزمالك وجورماهيا بالكونفدرالية
عقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق خلال الساعات الماضية لدعمه معنوياً لمواصلة الأداء الجيد الذى ظهر عليه اللاعب خلال مباراة بترو أتلتيكو الأنجولى الأخيرة بعدما نجح فى تسجيل هدف الفوز لفريقه.
 بث مباشر.. الزمالك وجورماهيا بالكونفدرالية
وطالب المدرب السويسرى لاعبه بمواصلة تسجيل الأهداف فى مواجهة اليوم أمام جورماهيا، مشدداً فى حديثه مع أحداد على ضرورة استغلال الفرص التي تسنح له جيداً والتركيز فى اللمسة الأخيرة.
 
ويلتقى الزمالك فى التاسعة مساء اليوم الأحد مع جورماهيا الكيني على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.
 بث مباشر.. الزمالك وجورماهيا بالكونفدرالية
ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، خلف نصر حسين داي المتصدر برصيد 7 نقاط، وجورماهيا صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط.
بث مباشر.. الزمالك وجورماهيا بالكونفدرالية

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