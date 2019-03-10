بث مباشر.. الزمالك وجورماهيا بالكونفدرالية
بث مباشر.. الزمالك وجورماهيا بالكونفدرالية
بث مباشر.. الزمالك وجورماهيا بالكونفدرالية
استمر المرشحون لشغل الوظائف المؤقتة بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، في التوافد إلى مركز التطوير التكنولوجى، لليوم السادس على التوالي لأداء الاختبارات الإلكترونية بنظام "أون لاين"، اليوم الأحد، ...
زار الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، المستشار سعد السعدنى، رئيس مجمع محاكم واستئناف كفر الشيخ، بمكتبه فى مجمع المحاكم؛ لبحث عدد من الملفات القضائية. وأكد المحافظ، حسن ...
تزايدت أعداد الناخبين، عصر اليوم الأحد، على اللجان الانتخابية، بالانتخابات التكميلية بدائرة أشمون بمحافظة المنوفية، لاختيار نائب جديد للدائرة عقب وفاة النائب محمود الخشن. وكانت اللجان الانتخابية شهدت ...