اهداف مباراة ليفربول اليوم

فاز فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب محمد صلاح اليوم الأحد على بيرنلي حيث رفع رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، بينما توقف رصيد بيرنلي عند 30 نقطة في المركز الـ 17.



وسجل فيرمينو "هدفين"، وساديو ماني "هدفين"، في الدقائق 19 و29 و67 و93 على التوالي بنتيجة 4 –2 ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" وتمكن محمد صلاح من صناعة الهدف الأول لنادي ليفربول الذي سجله فيرمينو، بعدما نجح فى إختراق دفاع المنافس من الجبهة اليمنى قبل أن يمرر الكرة إلى المهاجم البرازيلي الذي أودع الكرة في الشباك بسهولة.



