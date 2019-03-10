الإسماعيلى ينعى مراقب مباراته مع مازيمبى فى حادث الطائرة الإثيوبية

أعرب مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان عن خالص التعازى في وفاة حسين صويلح الأمين العام للاتحاد الكيني في حادث الطائرة المدنية الإثيوبية الذي وقع اليوم الأحد.



وقال المجلس في بيان مساء اليوم، إن صويلح كان مراقبا لمباراة الإسماعيلى ومازيمبى الكونغولى التى أقيمت أمس الأول وانتهت بالتعادل الايجابى فى الجولة قبل الأخيرة من دورى أبطال أفريقيا، وتمنى من الله عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



وكانت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية قد أعلنت عن تحطم طائرة ركاب تابعة لها من طراز (بوينغ 737 ماكس)، ما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الـ157 الذين كانوا على متنها من بينهم حسين صويلح الأمين العام للاتحاد الكينى والذى كان مراقبا لمباراة الإسماعيلى ومازيمبى الكونغولى التى أقيمت أمس الأول وانتهت بالتعادل الايجابى فى الجولة قبل الأخيرة من دورى أبطال أفريقيا.

ويتقدم مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان بخالص التعازى فى الراحل ويتمنى من الله عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

علي جانب آخر، وافقت مديرية أمن الإسكندرية على حضور 500 مشجع من الإسماعيلى فى مباراة الفريق أمام سموحة المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد الجيش فى برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع 25 من عمر مسابقة الدورى المحلي.

وبناء على ذلك، فقد تقرر فتح باب الحجز الاليكترونى لتذاكر المباراة التى ستكون بشكل مجانى عبر الموقع الرسمى اعتبارا من الساعة السابعة من مساء اليوم، وذلك لحاملى بطاقة مشجع على أن يكون الحجز وفقا للأسبقية.

ومن المقرر أن يتم توزيع التذاكر المجانية التى تم حجزها صباح الثلاثاء أمام ملعب المباراة بواسطة مسئولى العلاقات العامة بالنادى.

ويتطلع الدراويش لاستغلال الحضور الجماهيرى الذى غاب عن الفريق الفترة الماضية فى تحفيز اللاعبين من أجل استعادة مسيرة الانتصارات والتقدم تدريجيا بجدول الترتيب.