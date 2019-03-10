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الأحد 10/مارس/2019 - 07:49 م

Confederation cup الزمالك في الكونفيدرالية مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر الامبراطورية embratoria

Confederation cup الزمالك في الكونفيدرالية مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر الامبراطورية embratoria

Confederation cup
dostor.org/2548022

الاسطورة نقل مباراة مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بث مباشر اليوم الاحد في الكونفيدرالية موعد مباراة الزمالك وجورماهيا في التاسعة مساء من ملعب برج العرب وسط حضور جماهيري ضخم من جماهير البيض الأبيض.

 

Confederation cup الزمالك في الكونفيدرالية مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر الامبراطورية embratoria

يترقب عشاق ومحبي كرة القدم المصرية وخاصة جماهير نادي الزمالك في التاسعة مساء اليوم مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض لضيفه جورماهيا الكيني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية والذي سيجمع الفريقين على ملعب برج العرب .

 

Confederation cup الزمالك في الكونفيدرالية مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر الامبراطورية embratoria

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في المباراة لتعزيز فرص تأهله بالمجموعة حيث يدخل الفريق المباراة وهو بالمركز الثالث بمجموعته برصيد 5 نقاط فيما يحتل جورماهيا المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف المتصدر نصر حسين داي الجزائري وصاحب النقاط الـ7 ويتزيل المجموعة الفريق الأنجولى بتروأتليتكو برصيد 4 نقاط.

 

بث مباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا الكينى، بث مباشر اون لاين اليوم 10-03-2019 فى الكونفدرالية الافريقية.

Confederation cup الزمالك في الكونفيدرالية مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر الامبراطورية embratoria

التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة جورماهيا الكيني

ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك بالتشكيل التالي :

 حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم جنش

 خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي الونش، حمدي النقاز

 خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أحمد مصطفى زيزو وحميد أحداد.

 خط الهجوم: عمر السعيد

Confederation cup الزمالك في الكونفيدرالية مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر الامبراطورية embratoria

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Confederation cup الزمالك في الكونفيدرالية مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر الامبراطورية embratoria

وعلى الجانب الأخر يسعى فريق جورماهيا الكيني إلى الخروج من استاد برج العرب بنتيجة إيجابية وتفادي الهزيمة من أجل حسم تأهله للدور القادم من البطولة وتأكيد تفوقه على الزمالك بعدما حسم لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين في لقاء الجولة الأولى من البطولة.

ويقدم "الجمهورية" بث مباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا اليوم الأحد بالبطولة الكونفدرالية .

Confederation cup الزمالك في الكونفيدرالية مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر الامبراطورية embratoria

 

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بث مباشر مباراة الزمالك اليوم 10-3-2019 في افريقيا

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