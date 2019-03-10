ملخص مباراة liverpool اليوم

فاز فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب محمد صلاح اليوم الاحد على بيرنلي بنتيجة 4 –2 ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".



وبعد مباراة ليفربول أما بيرنلى اليوم رفع رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، بينما توقف رصيد بيرنلي عند 30 نقطة في المركز الـ 17.



وسجل فيرمينو "هدفين"، وساديو ماني "هدفين"، في الدقائق 19 و29 و67 و93 على التوالي وتمكن محمد صلاح من صناعة الهدف الأول لنادي ليفربول الذي سجله فيرمينو، بعدما نجح فى إختراق دفاع المنافس من الجبهة اليمنى قبل أن يمرر الكرة إلى المهاجم البرازيلي الذي أودع الكرة في الشباك بسهولة.



أما هدفي بيرنلي سجلهما أشلي ويستوود يوهان بيرج جودموندسون في الدقيقتين 6 و91 من عمر المباراة.



التشكيلة الاساسية لفريق ليفربول في مباراة بيرنلي ضمت كلًا من، أليسون في حراسة المرمى، روبرتسون، فيرجيل فان ديك، ماتيب، أرنولد، فابينو، فاينالدوم، لالانا، محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو، وعلى مقاعد البدلاء، منيوليه، لوفرين، هندرسون، كيتا، شاكيري، ستوريدج، اوريجي.