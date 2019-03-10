كورة لايف Yalla Shoot ماتش الزمالك ضد جورماهيا الكيني| أون لاين بدون تقطيع الكونفدرالية مباشرة

يصطدم الزمالك المصري بنظيره جورماهيا الكيني يوم الاحد، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وذلك على استاد برج العرب في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

كورة لايف Yalla Shoot ماتش الزمالك ضد جورماهيا الكيني| أون لاين بدون تقطيع الكونفدرالية مباشرة





وفيما يلي تشكيلة نادي الزمالك اليوم:





حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".





خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد حمدي "الونش" وعبد الله جمعة.





خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد "زيزو" وحميد أحداد.





خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما" وعمر السعيد.

كورة لايف Yalla Shoot ماتش الزمالك ضد جورماهيا الكيني| أون لاين بدون تقطيع الكونفدرالية مباشرة





الجدير ذكره أن الزمالك مطالب بالفوز في هذه المباراة، خاصة أنه يمتلك 5 نقاط فقط في المركز الثالث، في حين يتصدر نصر حسين داي الجزائري المجموعة برصيد 7 نقاط. اما جورماهيا فيمتلك 6 نقاط بالمركز الثاني.

كورة لايف Yalla Shoot ماتش الزمالك ضد جورماهيا الكيني| أون لاين بدون تقطيع الكونفدرالية مباشرة