انفراد.. تعيين رئيس هيئة الإمداد والتموين رئيسا لـ"القابضة للنقل"

كشفت مصادر مطلعة بوزارة قطاع الأعمال العام عن اعتماد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق لقرار تعيين اللواء صلاح الدين حلمي رئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، رئيسا للشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدي شركات الوزارة التابعة لها.



وقالت المصادر التى رفضت ذكر اسمها في تصريح لـ"الدستور" إن الوزير اعتمد اليوم الأحد من خلال رئاسته للجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحري والبري قرار تعيين اللواء صلاح الدين حلمي في إطار توجه الدولة لتنمية مشروعات النقل البحري والبري خلال الفترة القادمة.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن تعيين الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل، وأن يتم تدعيمه بالضباط الأكفاء لدعم منظومة قطاع النقل.



ومن المقرر أن تصدر وزارة قطاع الأعمال بيانا، غدا الإثنين، تعلن فيه قرار الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحري والبري بتعيين اللواء صلاح الدين حلمي.