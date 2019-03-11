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الإثنين 11/مارس/2019 - 07:04 ص

"أبو اليزيد": مليون و450 ألف طن سكر إنتاج متوقع من البنجر هذا العام

أبو اليزيد: مليون
عبدالناصرمحمد
dostor.org/2547981

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إن الشركة استقبلت ٥٣٥ ألف طن بنجر حتى الآن، وأنتجت ٦٢ ألف طن سكر، مشيرا إلى أن المصنع يعمل ٢٤ ساعة، وبدأ التوريد له منذ فبراير الماضي.

وأضاف "أبو اليزيد" في تصريحات لـ"الدستور"، أن الشركة استقبلت إنتاج ٦٧ ألف فدان بنجر سكر، مقابل ٤١ ألف فدان في العام الماضي.

وأشار إلى أن إنتاج السكر من البنجر العام الماضي بلغ مليون و٢٥٠ ألف طن لكل المصانع، ومن المتوقع أن إلى مليون و٤٥٠ ألف طن سكر من ٦٠٠ ألف فدان تم زراعتها هذا العام.

وأوضح أن التبكير في العروة من زراعات بنجر السكر زاد من عملية التوريد، وبالتالي زيادة الإنتاجية هذا العام.

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