Zamalek لايف كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv

بث مباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا الكينى، بث مباشر اون لاين اليوم 10-03-2019 فى الكونفدرالية الافريقية.





Zamalek لايف كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv













يلتقى فريق الزمالك نظيره جورماهيا الكينى، على ملعب برج العرب يوم الأحد المقبل، فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، فى أطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية





Zamalek لايف كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv





يدخل الزمالك اللقاء وهو فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط بينما يحتل فريق جورماهيا الكينى المركز الثانى، برصيد 6 نقاط، ويتربع قمة المجموعة نصر حسين داي الجزائرى برصيد 7 نقاط، ويتزيل المجموعة الفريق الأنجولى بتروأتليتكو برصيد 4 نقاط.

Zamalek لايف كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv









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يبحث الزمالك في لقاء اليوم عن تحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط ومواصلة نغمة انتصاراته بعد تخطي بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الماضية، من أجل الحفاظ على فرصه في التأهل لدور الـ16 من البطولة، السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك عقد جلسات مع لاعبي الأبيض وطالبهم بتحقيق الفوز ومواصلة نغمة الانتصار من أجل الحفاظ على فرصهم في مواصلة المشوار في البطولة وعدم الدخول في حسبة برما ولا سيما وأن اللقاء الأخير في الجولة يقام في الجزائر أمام نصر حسين داي.









تشكيل الزمالك المتوقع ضد غورماهيا

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حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش"

خط الدفاع: عبدالله جمعة – محمود حمدي الونش - محمد عبدالغني – حمدي النقاز

خط الوسط: يوسف أوباما – طارق حامد – فرجاني ساسي – حميد أحداد – محمود عبدالمنعم كهربا

خط الهجوم: عمر السعيد





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وعلى الجانب الأخر يسعى فريق جورماهيا الكيني إلى الخروج من استاد برج العرب بنتيجة إيجابية وتفادي الهزيمة من أجل حسم تأهله للدور القادم من البطولة وتأكيد تفوقه على الزمالك بعدما حسم لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين في لقاء الجولة الأولى من البطولة.

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يدخل الزمالك لقاء اليوم في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بينما يقع جورماهيا الكيني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

Zamalek لايف كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بث مباشر اليوم .. kora online .. koora online tv







