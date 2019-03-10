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اقتصاد
الأحد 10/مارس/2019 - 06:28 م

البنك الأوروبي يمول 200 مشروع صغير بـ2 مليون يورو سنويا

البنك الأوروبي يمول
dostor.org/2547859

أكدت الدكتورة أمنية فهمي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن هناك نماذج مشرفة للمشروعات الحرفية في مصر ومنتجاتها تلقى إقبالا لدى المشترين الدوليين مثل صناعة السجاد من جلد البقر، إلا أن تشجيع تلك الصناعة للاشتراك في المعارض يتطلب دعم حكومي وإنشاء معارض دولية متخصصة وشركات عالمية لتسويق منتجات الحرف والصناعات اليدوية.

جاء ذلك اليوم، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال بحضور ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقال أحمد موسى إخصائي مشروعات بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: إن البنك يقدم منح لا ترد لتمويل خدمات الاستشارات والتدريب والتسويق والدعم الفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تغطي من 70 إلى 80% من تكلفة الاستشارات وهو سيقضي على أهم التحديات التي تعوق نمو حجم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف موسي، أن البنك يقدم تمويلات للمشاريع الصغيرة بواقع 10 آلاف يورو لكل شركة بإجمالي 200 شركة سنويًا بالإضافة إلى دعم رواد الأعمال من خلال إعداد رحلات دولية وتمويل خدمات معينة.

وقالت إنجي لطفي مسئول المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن برنامج الوكالة يساعد الشباب على إنشاء الشركات وتوفير كافة الخدمات التي تحتاجها المشاريع القائمة من خلال دعم مقدمي الخدمات بالإضافة إلى دعم رواد الأعمال، لافتة إلى أنه تم إنشاء 12 حاضنة أعمال بالتعاون مع الجامعات المصرية، بالإضافة إلى أن البرنامج يعمل مع مبادرة البنك المركزي في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بجانب التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية.

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