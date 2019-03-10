ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات و8 سفن بضائع عامة، فيما غادرته 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، بالإضافة إلى 22 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وذكر المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم الأحد - أن 726 شاحنة غادرت الميناء بحمولة إجمالية قدرها 30 ألفا و450 من البضائع العامة، منها 117 سيارة نقل محملة بـ8 آلاف و166 طن قمح، حيث وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 125 ألفا و767 طنا، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 51 ألفا و75 طنا من القمح.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 8 آلاف و727 طن يوريا، و11 ألفا و320 طن فوسفات، وألفين و550 طن مولاس، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 242 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 433 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت ألفا و302 حاوية مكافئة، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة ألفًا و899 طن مواشي، و220 ألف طن قمح، وألفًا و856 طن أرز، وألفًا و745 طن خشب، و10 آلاف و987 طن حديد، و5 آلاف و280 طن كلوريد ايثيلين.