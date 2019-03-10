القاهرة : الأحد 10 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
04:11 م

الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
محافظات
الأحد 10/مارس/2019 - 06:25 م

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط يستقبل
أ ش أ
dostor.org/2547851

أعلنت هيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات و8 سفن بضائع عامة، فيما غادرته 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، بالإضافة إلى 22 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.
وذكر المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم الأحد - أن 726 شاحنة غادرت الميناء بحمولة إجمالية قدرها 30 ألفا و450 من البضائع العامة، منها 117 سيارة نقل محملة بـ8 آلاف و166 طن قمح، حيث وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 125 ألفا و767 طنا، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 51 ألفا و75 طنا من القمح.
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 8 آلاف و727 طن يوريا، و11 ألفا و320 طن فوسفات، وألفين و550 طن مولاس، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 242 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 433 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت ألفا و302 حاوية مكافئة، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة ألفًا و899 طن مواشي، و220 ألف طن قمح، وألفًا و856 طن أرز، وألفًا و745 طن خشب، و10 آلاف و987 طن حديد، و5 آلاف و280 طن كلوريد ايثيلين.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية

منذ 4 أيام

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

منذ أقل من شهرين

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس لجلسة 31 يناير

منذ أكثر من شهرين

وكيل تعليم دمياط يفعل برنامج "المعلمون أولا"

منذ 3 شهر

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

منذ 4 شهر

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

الآن

صندوق مكافحة الإدمان: حملة "صلاح" ضاعفت الاستجابة بنسبة ٤٠٠٪

الفريق كامل الوزير عن السيسي: سيذكر التاريخ حبه لبلده وعمله

السيسي: 50 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد

مجلس الوزراء يقدم تقريرًا عن أعمال الحكومة للبرلمان

ads
الأكثر قراءة

مدرب الأهلي: موقفنا صعب بدوري أبطال أفريقيا

السيسي يرقي اللواء كامل الوزير لرتبة فريق

رانيا يوسف تنشر صورة مثيرة بفستان قصير

مصرع مهندس وإصابة 3 آخرين في حادث سقوط سيارة بالفيوم

ألبومات الصور

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يلتقى رئيس مجمع المحاكم لبحث عدد من الملفات

بالصور.. تزايد أعداد الناخبين على لجان الانتخابات التكميلية بأشمون

الوفد اليابانى من قناة السويس: ضخ استثمارات جديدة فى مصر

في وداع الشتا.. فوتوسيشن لـ هايدي موسى

رياضة

البنزرتي يتعادل مع حمام الانف في الدوري التونسي

يوسف حسام يتوج بلقب بطولة فيوتشر شرم الشيخ للتنس

تشيلسي يتعادل مع ولفرهامبتون بهدف لكل منهما في الدوري الإنجليزي

نجم الساعة

السيسي: مصر حائط صد منيع أمام الإرهاب

الأكثر قراءة

مدرب الأهلي: موقفنا صعب بدوري أبطال أفريقيا

السيسي يرقي اللواء كامل الوزير لرتبة فريق

رانيا يوسف تنشر صورة مثيرة بفستان قصير

مصرع مهندس وإصابة 3 آخرين في حادث سقوط سيارة بالفيوم

ads
كشكول

"متطلبات و آليات سوق العمل" ورشة عمل بألسن عين شمس

"التعليم" تصدر خطابا للمديريات لتنظيم امتحان مارس للصف الأول الثانوي

مدرسة بحدائق الأهرام تجري تجربة الإخلاء بحضور قيادات التعليم غدًا

بالصور.. رئيس جامعة المنوفية يتفقد استعدادات النوعية لمؤتمرها السنوى

حفل لتكريم مدير التعليم الفني بالجيزة لبلوغه سن المعاش

الأمصار

في أول تصريح له.. اشتيه يكشف طبيعة الحكومة الفلسطينية الجديدة

عباس لرئيسة حزب إسرائيلي: نمد يدنا لأي حكومة تدعم حل الدولتين

بعد 31 عاما.. العراق يسترد 12 مليون يورو من إسبانيا

مصر تعرب عن خالص التعازي في ضحايا الطائرة الإثيوبية

الفالح يعرب عن سعادته بعقد لقاءات مثمرة في الهند

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

فيديو لطائرة تتعرض لمطبات هوائية وانهيار الركاب

الأمن يعثر على زوجين إيطاليين فقدا في جبال باكستان

وفاة الملاكمة فريدا ابنة جورج فورمان في ظروف غامضة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

الحصبة تعود من جديد.. ومراكز طبية: العام الحالي هو الأسوأ في عدد الإصابات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎