الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها في الأقصى

طالبت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف انتهاكاتها الجسيمة في المسجد الأقصى المبارك.

وأدان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية - رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، بأشد العبارات العدوان الهمجي الجديد ضد المسجد الأقصى المبارك، الذي ارتكبه أحد عناصر الاحتلال في مصلى باب الرحمة والإصرار على تدنيس مكان للعبادة والدخول إليه بحذائه عمدا، الأمر الذي يعكس الوجه الحقيقي لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، التي لا تحترم المقدسات الدينية وتمارس أبشع أنواع الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، في انتهاك صارخ لحرمة وقدسية أماكن ودور العبادة التي كفلت احترامها جميع المواثيق والأعراف الدولية.

واستنكر السفير أبو علي - في تصريح صحفي اليوم - اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك وأخذ صور وقياسات للمبنى تزامنا مع دعوات ما يسمى بـ"اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم إلى أنصاره والمستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى الخميس المقبل، لبسط ما اسموه "السيطرة الإسرائيلية" على المكان، ولتحويل مصلى الرحمة إلى كنيس يهودي يحمل اسم "كنيس باب الرحمة".

وحذر الأمين العام المساعد، من استمرار الاستهداف المتعمد للمسجد الأقصى المبارك من خلال هذه الإجراءات والحفريات والاقتحامات المتكررة.. مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف انتهاكاتها الجسيمة في المسجد الأقصى المبارك.