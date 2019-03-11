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اقتصاد
الإثنين 11/مارس/2019 - 05:02 ص

"السيد": سوق الدواجن تعرض لفيروس جديد وتم التعامل معه

السيد: سوق الدواجن
دعاء أبو العزم
dostor.org/2547842

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن سوق الدواجن تعرض لفيروس جديد وتم التعامل معه من قبل المعمل المرجعي للإنتاج الداجني والسيطرة عليه.

وأضاف "عبد العزيز"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن موسم الشتاء معرض لانتشار الأمراض الوبائية، وتم عمل اختبارات في كثير من المزارع وتم التأكد من عدم انتشار الفيروس.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلي أن أسعار الدواجن هذا الأسبوع مستقرة، ووصل سعر المزرعة من 25 إلى 26 جنيها، فيما وصل السعر للمستهلك بـ29 جنيها.

وعن أسعار البيض، أفاد أنه سجل للمزرعة سعر 33.5 جنيه للكرتونة، فيما وصلت للمستهلك بسعر 38 جنيها.

وتوقع على نهاية مارس أن تكون هناك استعدادات لشهر رمضان، وتحسن الجو سوف يقضي علي جميع الفيروسات.

وبالنسبة لدور الغرف التجارية، في حالة انتشار الأمراض، أشار إلى أن الغرفة تقوم بالتنبيه بالمشكلة والتعاون مع وزارة الزراعة، كما تعمل على التوعية والإرشاد.

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