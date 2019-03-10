بث مباشر مباراة الزمالك اليوم| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم في افريقيا بث مباشر| يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك اليوم في الكونفدرالية| بث مباشر مباراة الزمالك اليوم 10-3-2019 في افريقيا

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره جورماهيا الكيني، مساء اليوم، على أرضية ملعب برج العرب بالإسكنرية، في إطار مباريات الجولة الخامسة، من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"، يلا شوت حصري الزمالك وجورماهيا الكيني,, يلا شوت الجديد الزمالك وجورماهيا الكيني,, مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني كورة اون لاين,, مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني اليوم بث مباشر,, كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني مباشر لايف,, مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني لايف اليوم,, الزمالك وجورماهيا الكيني كورة ستار,, الزمالك وجورماهيا الكيني كورة أون لاين,, الزمالك وجورماهيا الكيني قناة بين سبورت بث مباشر,, مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني,, شاهد مباراة االزمالك وجورماهيا الكيني,, مباراة الزمالك بث مباشر ضد فيتا كلوب beIN SPORTS HD 3 بث مباشر,, بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني,, يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني,, كورة اون لاين بث مباشر حصري الزمالك وجورماهيا الكيني,, بث مباشر الزمالك وجورماهيا الكيني,, بث مباشر الزمالك وجورماهيا,, الزمالك وجورماهيا بث مباشر,, الزمالك وجورماهيا الكيني بث مباشر hd,,





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الزمالك يواجه جورماهيا، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الـ11 بتوقيت الامارات، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت جرينتش، موعد مباراة الزمالك وجورماهيا، بث مباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا، مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا، مباراة الزمالك وجورماهيا في الكونفدرالية، موعد مباراة الزمالك وجورماهيا، مباراة الزمالك وجورماهيا مباشر، بث مباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا، موعد مباراة الزمالك وجورماهيا في الكونفدرالية،، بث مباشر الزمالك وجورماهيا، مباراة الزمالك وجورماهيا موعد، مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر، مباراة الزمالك وجورماهيا مباشرة، موعد مباراة الزمالك وجورماهيا في كأس الاتحاد الأفريقي.

















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ويحتل الزمالك المركز الثالث بالمجموعة الرابعة من الكونفدرالية، برصيد 5 نقاط، فيما يأتي جورماهيا في الوصافة برصيد 6 نقاط، وقائمة الزمالك تتكون كل من حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش وعماد السيد.





خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وبهاء مجدي وعبد الله جمعة.





خط الوسط: طارق حامد و محمود عبد العزيز وفرجاني ساسي ويوسف "أوباما" وأحمد مصطفى "زيزو" وإبراهيم حسن ومحمد عنتر وأيمن حفني وأحمد مدبولي ومحمود كهربا.





خط الهجوم: عمر السعيد وحميد أحداد.





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ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة Bein sport 1، بتعليق علي محمد علي، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتفوق جورماهيا بأربعة أهداف لهدفين.