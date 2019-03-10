رابط يلا شوووت.. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت | الكونفدرالية الافريقية مباشر | الزمالك مباشر يوتيوب

تقدم "الدستور" خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا، في إطار منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، الأحد 10-3-2019.





ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا، التي تقام على استاد برج العرب، على قنوات "بي إن سبورتس"، في تمام الساعة 9 مساءً.





ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، في حين يحتل جورماهيا المركز الثاني برصيد نقاط 6.