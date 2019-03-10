تشيلسي يتعادل مع ولفرهامبتون بهدف لكل منهما في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق تشيلسي مع ضيفه ولفرهامبتون بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المكسيكي راؤول خيمينيز هدف وولفرهامبتون في الدقيقة 56، وتعادل إيدن هازارد لتشيلسي في الدقيقة 92.

وبهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 57 نقطة، في المركز السادس بفارق الأهداف وراء أرسنال الذي يلعب في وقت لاحق أمام مانشستر يونايتد، فيما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 44 نقطة في المركز السابع.