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رياضة
الأحد 10/مارس/2019 - 06:16 م

تشيلسي يتعادل مع ولفرهامبتون بهدف لكل منهما في الدوري الإنجليزي

تشيلسي يتعادل مع
أ ش أ
dostor.org/2547835

تعادل فريق تشيلسي مع ضيفه ولفرهامبتون بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأحرز المكسيكي راؤول خيمينيز هدف وولفرهامبتون في الدقيقة 56، وتعادل إيدن هازارد لتشيلسي في الدقيقة 92.
وبهذه النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 57 نقطة، في المركز السادس بفارق الأهداف وراء أرسنال الذي يلعب في وقت لاحق أمام مانشستر يونايتد، فيما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 44 نقطة في المركز السابع.

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