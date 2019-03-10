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الأحد 10/مارس/2019 - 06:14 م

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند مستوى 8465 نقطة

سوق الأسهم السعودية
وكالات
dostor.org/2547832

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضا 13 نقطة ليقفل عند مستوى 8465 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 2.6 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 130 مليون سهم تقاسمتها 105 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعًا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 106 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات صناعات كهربائية وبوان وشاكر وأسلاك وأسواق المزرعة الأكثر ارتفاعا أما أسهم بنيان ريت وأنابيب السعودية وبوبا العربية وميفك ريت وصادرات فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10 و4 %.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان واليمامة للحديد واتحاد اتصالات وكيان السعودية والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية وأسهم شركات الراجحي واليمامة للحديد واتحاد الاتصالات وسابك والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

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