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الأحد 10/مارس/2019 - 06:11 م

محافظ قنا يتفقد نقاط الفحص بمبادرة "100 مليون صحة" بقوص ونقادة

محافظ قنا يتفقد نقاط
أ ش أ
dostor.org/2547825

توجه محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، برفقة وكيل وزارة الصحة الدكتور أيمن خضاري وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، إلى مدينتي قوص ونقادة، لتفقد عدد من نقاط المسح الخاصة بمبادرة (100 مليون صحة) التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف عن فيروس "سي" والأمراض غير السارية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل والتأكد من تقديم خدمات المبادرة للمواطنين على أكمل وجه.
وزار المحافظ وحدة الصحة بقرية المخزن، ووحدة الصحة بقرية الحراجية، والوحدة الصحية بقرية الحمر والجعافرة، ومستشفى قوص المركزي، ثم توجه إلى مدينة نقادة لزيارة الوحدتين الصحيتين بقريتي كوم الضبع وكوم بلال، حيث تابع إجراءات الفحص بداية من تسجيل البيانات وسحب العينات مرورًا بالفحوصات والتحاليل وإعلان النتائج، والتقى -خلال الجولة- عددًا من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بالمبادرة، وتوجهوا بالشكر للقيادة السياسية لاهتمامها بصحة المواطن.
وأكد المحافظ أن كافة نقاط الفحص تشهد إقبالًا كثيفًا من قِبل جميع الفئات المستهدفة، وهو ما يوضح ارتفاع الوعي لدى المواطنين واهتمامهم بإجراء الفحوصات الطبية للحفاظ على صحتهم، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم منذ انطلاق المبادرة حتى الآن بلغ 405 آلاف و806 مواطنين.

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