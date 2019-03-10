القاهرة : الأحد 10 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
04:11 م

الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
رياضة
الأحد 10/مارس/2019 - 06:02 م

Zamalek لايف HD| رابط مشاهدة الزمالك وجورماهيا مباشر |مشاهدة الزمالك وجورماهيا بث مباشر kora star

Zamalek لايف HD|
dostor.org/2547819

Zamalek لايف HD| رابط مشاهدة الزمالك وجورماهيا مباشر |مشاهدة الزمالك وجورماهيا بث مباشر kora star


في مباراة نارية يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فريق حورماهيا الكيني في مباراة حاسمة في مشواره ببطولة الكونفدرالية الإفريقية في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة في مباراة هامة للفريقين في المباراة التي تقام بينهما لحساب الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية وتنقل المباراة في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورت الرياضية yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر اليوم الأحد في الكونفدرالية الإفريقية في واحدة من المباريات الهامة التي ينتظرها عشاق الزمالك عبر موقع يلاشوت بلس.

Zamalek لايف HD| رابط مشاهدة الزمالك وجورماهيا مباشر |مشاهدة الزمالك وجورماهيا بث مباشر kora star


بث مباشر HD مشاهدة مباراة الزمالك ضد جورماهيا الكيني حيث نجح الزمالك في تحقيق فوز مهم على حساب بترو أتلتيكو الأنجولي في معقل الفريق الأنجولي بهدف نظيف سجله المغربي حميد احداد ليعود الزمالك للمنافسة بقوة على بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية ويدخل الزمالك مباراة اليوم رافعا شعار لابديل عن الفوز خاصة وأن الفريق يسعى لتحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين من اجل ضمان التأهل للدور المقبل ويحتل الأبيض المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الإفريقية برصيد 5 نقاط مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر hd yalla shoot plus وسيستعيد الزمالك في مباراة اليوم نجم الفريق محمود كهربا والذي تم استبعاده في المباراة الماضية على خلفية أزمة مباراة بترو أتلتيكو بينما سيفتقد للنجم المغربي خالد بوطيب الذي توفي والده منذ أيام بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني لايف يلاشوت حصري بدون تقطيع بينما سيسعى فريق جورماهيا الكيني لتحقيق الفوز اليوم والتقدم حيث يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط yalla shoot live .

Zamalek لايف HD| رابط مشاهدة الزمالك وجورماهيا مباشر |مشاهدة الزمالك وجورماهيا بث مباشر kora star


الآن مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم في واحدة من المباريات القوية يدخل الزمالك مباراة اليوم ضد جورماهيا الكيني في الكونفدرالية الإفريقية في لقاء خارج التوقعات ويسعى الزمالك للثأر من هزيمته في الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الاولى لدور المجموعات مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني وسيعول السويسري كريستيان جروس المدير الفني للنادي الزمالك في لقاء اليوم على قدرات وامكانيات كل من فرجاني ساسي وإبراهيم حسن وأوباما لتحقيق الفوز في مباراة لن تكون سهلة على الطرفين وسيكون خط هجوم الفريق الأبيض أقوى اسلحة الفريق في مباراة اليوم بينما سيعول فريق جورماهيا على سرعات لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم بث مباشر مباراة الزمالك ضد جورماهيا الكيني يلا شوت بلس.

Zamalek لايف HD| رابط مشاهدة الزمالك وجورماهيا مباشر |مشاهدة الزمالك وجورماهيا بث مباشر kora star


موعد مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني والقنوات الناقلة وتنقل مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في السابعة مساءا بتوقيت جرينتش التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورت دي في بث سريع بدون تقطيع يناسب جميع السرعات لديك عزيزي المتابع بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني يلا شوت الجديد.
Zamalek لايف HD| رابط مشاهدة الزمالك وجورماهيا مباشر |مشاهدة الزمالك وجورماهيا بث مباشر kora star

موضوعات متعلقة

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وجور ماهيا بث مباشر يلا شوت الكونفدرالية لايف كورة اون لاين | Yalla Shoot | الزمالك ضد جور ماهيا الكيني مباشر Bein Match

zamalek.. مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بث مباشر بدون تقطيع اليوم

Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بث مباشر ماتش zamalek اليوم يلا شوت| كورة لايف | كورة اون لاين

كورة لايف - kora live مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر في (الكونفيدرالية) شاهد مباراة الزمالك اليوم ZAMALEK

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ أقل من شهر

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ أقل من شهر

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ أقل من شهر

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهر

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

منذ أقل من شهر

بيراميدز يقسو على سموحة برباعية نظيفة

الآن

صندوق مكافحة الإدمان: حملة "صلاح" ضاعفت الاستجابة بنسبة ٤٠٠٪

الفريق كامل الوزير عن السيسي: سيذكر التاريخ حبه لبلده وعمله

السيسي: 50 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد

مجلس الوزراء يقدم تقريرًا عن أعمال الحكومة للبرلمان

ads
الأكثر قراءة

مدرب الأهلي: موقفنا صعب بدوري أبطال أفريقيا

السيسي يرقي اللواء كامل الوزير لرتبة فريق

رانيا يوسف تنشر صورة مثيرة بفستان قصير

مصرع مهندس وإصابة 3 آخرين في حادث سقوط سيارة بالفيوم

ألبومات الصور

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يلتقى رئيس مجمع المحاكم لبحث عدد من الملفات

بالصور.. تزايد أعداد الناخبين على لجان الانتخابات التكميلية بأشمون

الوفد اليابانى من قناة السويس: ضخ استثمارات جديدة فى مصر

في وداع الشتا.. فوتوسيشن لـ هايدي موسى

رياضة

البنزرتي يتعادل مع حمام الانف في الدوري التونسي

يوسف حسام يتوج بلقب بطولة فيوتشر شرم الشيخ للتنس

تشيلسي يتعادل مع ولفرهامبتون بهدف لكل منهما في الدوري الإنجليزي

نجم الساعة

السيسي: مصر حائط صد منيع أمام الإرهاب

الأكثر قراءة

مدرب الأهلي: موقفنا صعب بدوري أبطال أفريقيا

السيسي يرقي اللواء كامل الوزير لرتبة فريق

رانيا يوسف تنشر صورة مثيرة بفستان قصير

مصرع مهندس وإصابة 3 آخرين في حادث سقوط سيارة بالفيوم

ads
كشكول

"متطلبات و آليات سوق العمل" ورشة عمل بألسن عين شمس

"التعليم" تصدر خطابا للمديريات لتنظيم امتحان مارس للصف الأول الثانوي

مدرسة بحدائق الأهرام تجري تجربة الإخلاء بحضور قيادات التعليم غدًا

بالصور.. رئيس جامعة المنوفية يتفقد استعدادات النوعية لمؤتمرها السنوى

حفل لتكريم مدير التعليم الفني بالجيزة لبلوغه سن المعاش

الأمصار

في أول تصريح له.. اشتيه يكشف طبيعة الحكومة الفلسطينية الجديدة

عباس لرئيسة حزب إسرائيلي: نمد يدنا لأي حكومة تدعم حل الدولتين

بعد 31 عاما.. العراق يسترد 12 مليون يورو من إسبانيا

مصر تعرب عن خالص التعازي في ضحايا الطائرة الإثيوبية

الفالح يعرب عن سعادته بعقد لقاءات مثمرة في الهند

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

فيديو لطائرة تتعرض لمطبات هوائية وانهيار الركاب

الأمن يعثر على زوجين إيطاليين فقدا في جبال باكستان

وفاة الملاكمة فريدا ابنة جورج فورمان في ظروف غامضة

مباريات
الصحة

الحصبة تعود من جديد.. ومراكز طبية: العام الحالي هو الأسوأ في عدد الإصابات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎