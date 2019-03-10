 رابط Ostora مشاهدة مباراة الزمالك وجورما اليوم يلا شوت yalla shoot الاسطورة أونلاين| رابط يوتيوب ماتش الزمالك مباشرة 

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الأحد 10/مارس/2019 - 06:01 م

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في مباراة نارية يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فريق حورماهيا الكيني في مباراة حاسمة في مشواره ببطولة الكونفدرالية الإفريقية في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة في مباراة هامة للفريقين في المباراة التي تقام بينهما لحساب الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية وتنقل المباراة في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورت الرياضية yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر اليوم الأحد في الكونفدرالية الإفريقية في واحدة من المباريات الهامة التي ينتظرها عشاق الزمالك عبر موقع يلاشوت بلس.

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بث مباشر HD مشاهدة مباراة الزمالك ضد جورماهيا الكيني حيث نجح الزمالك في تحقيق فوز مهم على حساب بترو أتلتيكو الأنجولي في معقل الفريق الأنجولي بهدف نظيف سجله المغربي حميد احداد ليعود الزمالك للمنافسة بقوة على بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية ويدخل الزمالك مباراة اليوم رافعا شعار لابديل عن الفوز خاصة وأن الفريق يسعى لتحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين من اجل ضمان التأهل للدور المقبل ويحتل الأبيض المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الإفريقية برصيد 5 نقاط مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر hd yalla shoot plus وسيستعيد الزمالك في مباراة اليوم نجم الفريق محمود كهربا والذي تم استبعاده في المباراة الماضية على خلفية أزمة مباراة بترو أتلتيكو بينما سيفتقد للنجم المغربي خالد بوطيب الذي توفي والده منذ أيام بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني لايف يلاشوت حصري بدون تقطيع بينما سيسعى فريق جورماهيا الكيني لتحقيق الفوز اليوم والتقدم حيث يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط yalla shoot live .

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الآن مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا اليوم في واحدة من المباريات القوية يدخل الزمالك مباراة اليوم ضد جورماهيا الكيني في الكونفدرالية الإفريقية في لقاء خارج التوقعات ويسعى الزمالك للثأر من هزيمته في الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الاولى لدور المجموعات مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني وسيعول السويسري كريستيان جروس المدير الفني للنادي الزمالك في لقاء اليوم على قدرات وامكانيات كل من فرجاني ساسي وإبراهيم حسن وأوباما لتحقيق الفوز في مباراة لن تكون سهلة على الطرفين وسيكون خط هجوم الفريق الأبيض أقوى اسلحة الفريق في مباراة اليوم بينما سيعول فريق جورماهيا على سرعات لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم بث مباشر مباراة الزمالك ضد جورماهيا الكيني يلا شوت بلس.

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موعد مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني والقنوات الناقلة وتنقل مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في السابعة مساءا بتوقيت جرينتش التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورت دي في بث سريع بدون تقطيع يناسب جميع السرعات لديك عزيزي المتابع بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني يلا شوت الجديد.

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