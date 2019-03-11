بعد أكثر من 100 عام.. الكشف عن منحوتة ليوناردو دا فينشى الوحيدة

كشف معرض في فلورنسا، هذا الأسبوع، النقاب عن ما يزعمون أنه النحت الوحيد الباقي لـ" ليوناردو دا فينشي"، وجزء كبير من أساطير ليوناردو، حيث أنه قام بعمل تماثيل، وأنه لم يتم التعرف على أي عمل ثلاثي الأبعاد موجود له.



وكانت منحوتة "العذراء مع الطفل الضاحك" معجزة، وفقًا للقائمين على معرض "Verrocchio" في "Palazzo Strozzi"، حيث أنشأها "ليوناردو دا فينشي" عام 1472، عندما كان عمره 19 أو 20 سنة، وكان تلميذ للفنان فلورنتين أندريا ديل فيروتشيو، الذي كان لديه مشغل في فلورنسا الإيطالية.



النزاعات حول الملكية تجري لأكثر من 100 عام، واقترح احتمال أن يكون التمثال من إنتاج دا فنشي للمرة الأولى في عام 1899، حسبما نشرت جريدة الجارديان الإيطالية.



ويصور التمثال مريم العذراء، وهي تنظر إلى الطفل يسوع في حضنها، وتظهرعلى وجهها إحدى الابتسامات الغامضة التى لا لبس فيها أنها لـ ليوناردو دا فينشي التي تميز فنه، وأشهرها ابتسامة الموناليزا.



الجدير بالذكر أن لبريطانيا مصلحة خاصة في هذا الاكتشاف، لأن التمثال الذي كُشف أنه من إنتاج دا فنشي موجود في متحف فكتوريا وألبرت منذ عام 1858، لكنه منسوب إلى فنان آخر هو أنطونيو روسلينو.