رانيا المشاط: السياحة أحد القطاعات الأسرع نموا بالاقتصاد القومي

قالت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، إن السياحة تعد من أهم الصادرات الخدمية للاقتصاد المصري، لافتة إلى أن 70% من صادرات العالم خدمية، منها 30% صادرات سياحية، مشيرة إلى أن السياحة تعد من القطاعات الاقتصادية الأسرع نموا بالاقتصاد القومي والتي تساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل.



جاء ذلك خلال مشاركتها كمتحدثة رسمية في جلسة نقاشية وزارية نظمتها إدارة بورصة برلين (ITB)، وأدارتها وقامت ببثها قناة (يورو نيوز) الأوروبية تحت عنوان "التوسع في تطوير البنية التحتية لقطاع السياحة"، وذلك لعرض التجارب السياحية الناجحة للدول المختلفة ومنها مصر، في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها تلك الدول لتطبيق مفاهيم السياحة المستدامة.



وضمت الجلسة وزراء سياحة: تونس، وقبرص، وبنجلاديش، وموريشيوس، وكوبا، والمكسيك، ورئيس الهيئة الوطنية للسياحة بجورجيا، والمدير التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.



واستعرضت "المشاط" -خلال الجلسة- المؤشرات الإيجابية التي شهدتها السياحة المصرية العام الماضي، مؤكدة اهتمام الحكومة المصرية بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، مشيرة إلى المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة في هذا الصدد، ومنها تطوير شبكات الطرق والكباري، لافتة إلى جهود الحكومة في تطوير وتوسيع شبكة مترو الإنفاق، ومد خطوط جديدة لربط كافة المناطق المختلفة بالعاصمة، ومنها ربط المتحف المصري الكبير بالمتاحف الأثرية الأخرى.



وأوضحت الوزيرة أن القانون المصري أصبح الآن يتيح للقطاع الخاص المساهمة والتعاون في منظومة السكك الحديدية، وأن يكون شريكا مع الحكومة في الاستثمار في هذه المنظومة، مما سيكون له أكبر الأثر في زيادة الحركة بين المحافظات من خلال الاستثمار في تطوير منظومة القطارات.



كما أشارت إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لإقامة المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الجلالة، ومنطقة العلمين الجديدة، والتي ستكون منطقة سياحية تعمل على مدار العام.



ونوهت الوزيرة بأن مصر مليئة بالأماكن السياحية الجديدة التي لم يتم اكتشافها بعد من قِبل السائحين، مثل المحميات الطبيعية، وسانت كاترين، ودرب سيناء، ونوبيع، مؤكدة اهتمام الوزارة بالترويج لهذه المناطق وجذب المزيد من السياحة إليها.



وتحدثت الوزيرة عن رؤية الوزارة التي ترتكز على تحقيق تنمية سياحية مستدامة تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع.



وبيَّنت الوزيرة أن المحور الرابع لبرنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة هو محور البنية التحتية والاستثمار، موضحة أن الوزارة ترى أن البنية التحتية للسياحة تشمل أيضا العنصر البشري، مؤكدة أن الاستثمار في العاملين في القطاع على رأس أولويات الوزارة، لبناء عنصر بشري مؤهل لخدمة قطاع السياحة عبر التدريب الفني والمهني والمؤسسي.