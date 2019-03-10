رئيس مجلس النواب: ثورة 1919 منحت مصر برلمانا شعبيا

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أهمية ثورة 1919 في تاريخ مصر، لافتا أنها كانت المقدمة لحصول مصر على استقلالها بمقتضي تصريح 28 فبراير 1922، ودستور 1923 وهي التي منحت مصر برلمانا شعبيا ولد في هذه القاعة سنه 1924.



جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، بمناسبة مرور 100 عام على ثورة 1919.



ومن جانبه، قال النائب بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن ثورة 1919 تعد فخرا لكل المصريين حيث وصفها المؤرخون بأنها ثورة فريدة شارك فيها المصريون جميعا، وتؤكد أنه منذ مائة عام كانت هناك إرادة حقيقية للمصريين، وكفاح شعب، حيث الجميع على قلب رجل واحد.



وأشار إلى أن العديد من الثورات التي شهدتها بلدان العالم، لم تستطع أن تحقق ما حققته ثورة 1919، التي رفعت شعار الوحدة الوطنية، وشارك فيها الشباب الذين أصبح منهم فيما بعد زعماء ورؤساء حكومات مثل النقراشي، وأحمد ماهر.



وأضاف أن تلك الثورة شاركت فيها المرأة لأول مرة وسقطت فيها شهيدات وأصيبت أخريات، وكان من ثمارها "إعلان 28 فبراير" الذي نص على أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، ورفعت الحماية البريطاية عن مصر، ثم صدر "دستور 23 " حيث شهدت مصر نهضة برلمانية غير مسبوقة.



وأكد النائب "أبوشقة" في ختام كلمته، أن ثورة 1919 ثورة للمصريين جميعا، وعلمت العالم أن إرادة وكفاح الشعوب لا يضيع سدى وهباء.