إخلاء عقار بالإسماعيلية قبل الانهيار وتشكيل لجنة للفحص

أخلت محافظة الإسماعيلية عقارا "عمارة" مكونا من 12 طابقًا، بحي السلام بدائرة حي ثان، وتقطنه 8 أسر، وذلك لحدوث ميل وصل لـ15 سنتيمترا إلى الخلف، مما قد يتسبب في انهيار البرج.



وشكل اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، لجنة موسعة وعاجلة شملت مديرية الإسكان، وإدارة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة والمرافق، وأمر عثمان بتشكيل لجنة من خبراء كلية الهندسة بجامعة القناة لتحديد أسباب ميل البرج، والأسباب التي أدت إلى ذلك.



وأكد اللواء أحمد شعيب، رئيس حي ثان الإسماعيلية، أنه عقب تلاحظ وجود انحراف للبرج السكني بنسبة ملحوظة، تم جمع البيانات الخاصة بالبرج السكني الكائن خلف مسجد الصالحين بنطاق الحي بمنطقة حي السلام، وعليها تم تشكيل لجنة موسعة من قيادات الجهاز التنفيذي للمحافظة لدراسة الوضع، ومراجعة ملف البرج السكني.



وأعلن "شعيب" أن انحراف البرج جاء بشكل مبدئي عقب إزالة مبنى سكني مجاور للبرج، إلا أن لجنة كلية الهندسة ستحدد أسباب انحراف البرج عن مكانه وما إذا كانت ترجع لسوء البناء والمواد المستخدمة وغش في الأساس، لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المالك والمقاول.



وتابع: "فور اتضاح الأمر وملاحظة ميل العقار المكون من 12 دورا سكنيا، يسكنه 8 أسر، غادرت 4 أسر منهم العقار، فيما رفضت 4 أسر أخرى مغادرة البيت لحين ضمان حقوقهم في سكن بديل".



وكان محافظ الإسماعيلية أخطر الأمن لمتابعة الموقف، الذي ذهب بدوره وفرض كردونا أمنيا بمحيط البرج السكني، بمعاونة رجال من القوات المسلحة لتفادي أي أضرار قد تلحق بسكان العقار أو المواطنين.



وقال عثمان إنه فور تلقي إخطار الحي تم تشكيل غرفة عمليات عاجلة وطارئة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، وتشكيل لجنة خماسية شملت جميع الإدارات المعنية بالمحافظة من الإسكان والشئون القانونية والمرافق، بجانب الاستعانة بأمن الإسماعيلية، بقيادة اللواء محمد علي حسين مدير أمن المحافظة.



كانت المحافظة قد أخطرت النيابة العامة لاستخراج موافقة بخروج 4 أسر بالقوة الجبرية رفضوا مغادرة العقار، إلا بعد توفير سكن بديل وتعويضهم عما ألحق بهم من أضرار، في الوقت الذي أعلن المحافظ عن فتح مقر نزل الشباب بالإسماعيلية لاستضافة الأسر وذويهم لحين وجود حل قاطع بسبب أزمة انحراف وميل البرج عن وضعه الطبيعي.