الأحد 10/مارس/2019 - 04:25 م
في وداع الشتا.. فوتوسيشن لـ هايدي موسى
تصوير أحمد كشك
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تمكن رجال جمارك اللجنة الأولى بمنفذ أرقين بمحافظة أسوان، برئاسة أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك من ضبط 6 محاولات تهريب لكمية من الأدوية البشرية، و3 سبائك من الذهب والفضة بالمخالفة لأحكام القانون. وترجع ...
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