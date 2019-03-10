ليفربول يفوز على بيرنلى 4-2 بالدورى الانجليزي لكرة القدم

حقق فريق ليفربول فوزًا مهمًا على ضيفه بيرنلى بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب "انفيلد" بالجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



تقدم الضيوف بإحراز هدفهم في أول 6 دقائق عن طريق اشلي ويستوود، بعد ذلك نجح الريدز في إحكام السيطرة، حيث انتهى الشوط الأول بإحراز روبرتو فيرمينو وساديو مانيه هدفين في الدقيقتين 19 و29 على الترتيب.



وفي الشوط الثانى تمكن فيرمينو من إحراز هدفه الثانى والثالث لفريقه فى الدقيقة 67.، وشهدت الدقائق الإضافية أجواء مثيرة ففى الدقيقة 91 سجل يوهان بيرج جودموندسون هدف بيرنلى الثانى، ثم أحرز مانيه هدفه الثانى والرابع ليفربول فى الدقيقة 93 لتنتهى المباراة بفوز الريدز 4-2.



وبالفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 73 نقطة في وصافة الدوري مؤقتًا ليقلص بذلك الفارق بينه ومانشستر سيتى المتصدر برصيد 74 نقطة، فيما تجمد رصيد بيرنلى عند 30 نقطة بالمركز الـ17.

يذكر أن السيتى كان فاز 3-1 على واتفورد امس السبت بنفس الجولة.