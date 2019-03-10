الفريق كامل الوزير.. سجل حافل من العطاء وخدمة الوطن

رقى الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ خلال فعاليات "الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة" التي نظمت اليوم الأحد، اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى رتبة الفريق، بمناسبة "يوم الشهيد" حيث قلد الرئيس الرتبة الجديدة للفريق "الوزير" تقديرا لسجله الحافل بالعطاء وخدمة الوطن.



وقد تخرج الفريق "الوزير" في كلية الفنية العسكرية "الدفعة 17" في الأول من يوليو عام 1980؛ تخصص إنشاءات، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، إضافة لزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية. كما حصل على الدورة العليا لكبار القادة من الأكاديمية ذاتها.



وتدرج الفريق كامل الوزير في العمل داخل الهيئة الهندسية، حيث التحق بجميع الوظائف القيادية في سلاح المهندسين بالقوات المسلحة، حتى أصبح مديرًا لسلاح المهندسين، واستمر في هذا المنصب ثلاث سنوات، وفي يوليو 2014 تم تكليفه رئيسا لأركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفي ديسمبر 2015 رقي إلى منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وقد أشرف "الوزير" على تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة يأتي في مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة، وتولى المشرف العام على تطوير هضبة الجلالة بالعين السخنة، والمشرف العام على حفر القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد، وكذلك المشرف العام على محور روض الفرج، وكوبري سندوب "كوبري الشهيد عمرو فتحي صالح عمارة".



نال الفريق كامل الوزير العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات؛ منها ميدالية الخدمة الطويلة، والقدوة الحسنة، ونوط الخدمة الممتازة.

