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الأحد 10/مارس/2019 - 04:08 م

الفريق كامل الوزير عن السيسي: سيذكر التاريخ حبه لبلده وعمله

كامل الوزير
كامل الوزير
dostor.org/2547662

وجه الفريق كامل الوزير الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفا إياه بـ"القائد والمعلم والإنسان"، قائلا "إنه سيذكر في مذكرات بعد انتهاء خدمته، الكثير عن هذا الرجل العظيم الذي يعرف الكثير عنه في أسلوب عمله وإدارته وحبه لبلده".

كما وجه الشكر للقوات المسلحة العظيمة، وعلى رأسها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ولكل زملائه من قادة وضباط وصف وجنود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فضلا عن كل الشركات الوطنية المصرية الذين عاهدوا الرئيس على استمرار بذل كل غال ونفيس لاستكمال المشروعات القومية بوتيرة وكفاءة أعلى.

وأضاف الوزير أن وزارة النقل والعاملين في الهيئة تعهدوا أن يطهروا أنفسهم بأنفسهم من كل متكاسل ومهمل ومن يسلك سلوكا غير منضبط، وأنهم سيكونون في طليعة الهيئات والمؤسسات المصرية ليقدموا لسيادتك القدوة والمثل لكل هيئات مصر لتنهض وتتقدم.

وكان الرئيس السيسي ووجه في حديثه لرئيس الهيئة الهندسية اللواء كامل الوزير، قائلا "أسمح لي أن أرقيك إلى رتبة فريق"، ثم قام الرئيس السيسي بتعليق الرتب للفريق كامل الوزير وصافحه.

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