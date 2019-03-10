السيسي: 50 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن قطاع السكة الحديد يحتاج تقليل التدخل البشري فيه ليكون أداؤه أكثر جدارة وكفاءة، من أجل إحداث نقلة فيه بحلول 30 يونيو 2020، لافتا إلى أن تكلفة تطويره بلغت أكثر من 50 مليار جنيه.



وأشار الرئيس السيسي إلى أنه عند تنفيذ أي مشروع بالشكل اللائق تكون تكلفته كبيرة جدا، مبينا أنه لعمل منظومة الإشارة إلكترونية لكامل قطاع السكة الحديد سيتطلب أموالا ضخمة جدا من أجل الانتهاء منها.



وقال: "لدينا 175 محطة مثل محطة مصر، تم الانتهاء من 102 محطة منها، ونعمل في 31 محطة أخرى، كما أن هناك 1100 مزلقان تم الانتهاء من 600، وعمل ميكنة لـ355، إلى جانب العمل في الباقي"، منوها بأنه منذ 5 سنوات تم عمل برنامج لتطوير "المزلقانات العابرة" بشكل كبير على السكة الحديد، كما تم تنفيذ 30 كوبري رئيسيا على امتداد مزلقانات الجمهورية لحماية الناس من مخاطر عبور شريط السكة الحديد.