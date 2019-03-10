انتحار مريض نفسي بـ"سلك إنترنت" في شبرا الخيمة

انتحر شاب مريض نفسيًا بمنطقة بيجام بحى غرب شبرا الخيمة، بلف سلك إنترنت حول رقبته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام لاتخاذ اللازم.



كشف العميد صموائيل عطالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، عن ورود بلاغ يفيد بانتحار "عبدالرحمن. إ.ن" 24 سنة، مريض نفسى، ومقيم بمنطقة بيجام بحى غرب شبرا الخيمة.



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان البلاغ، وتبين قيام الشاب المنتحر بلف سلك إنترنت حول رقبته حتى الموت بسبب مروره بأزمة نفسية لكونه مريضا نفسيا، وكشفت التحريات عن أنه حاول الانتحار من قبل بتناول السم وتم نقله إلى المستشفى.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.