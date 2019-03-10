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الثقافة
الأحد 10/مارس/2019 - 04:01 م

الرافدين تطرح النسخة العربية لكتاب "روح الجماعات"

الرافدين تطرح النسخة
نضال ممدوح
dostor.org/2547650

صدرت حديثا عن دار الرافدين للنشر والتوزيع٬ النسخة العربية لكتاب "روح الجماعات" للمؤرخ الفرنسي٬ جوستاف لوبون٬ وترجمة عادل زعيتر٬ ويقع الكتاب في 179 صفحة من القطع الوسط.

يضم كتاب جوستاف لوبون "روح الجماعات" تمييزا يفرز الجماعات وفقا لظروفها الدينية والعقائدية وأحوالها الاجتماعية وظواهرها النفسية، مكتشفا العلائق التي تسهم في صياغة معتقداتها الرئيسية وسبل سلوكها في الحياة.

ويدرس المؤلف الميزات العامة للجماعات البشرية مستهدفا القانون النفسي والفكري الحاكم علها والمهيمن على اختياراتها ودور التقاليد والأعراف في تقرير توجهاتها مستندا إلى المنهج العلمي في التفسير لا الآراء المسبقة الجاهزة.

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