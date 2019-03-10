إدارة المخلفات الصلبة: تطوير مصنعين في بيلا وسيدي سالم

قال الدكتور محمد إسماعيل؛ الاستشاري التنفيذي بالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، أنه تم مناقشة خطة تشغيل معدات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بكفر الشيخ عبر تطوير مصنعي "بيلا، وسيدي سالم"، وإنشاء مصانع لإدارة المخلفات بـ "كفر الشيخ، ودسوق، ومطوبس".



وأكد "إسماعيل"، أنه يُشارك في البرنامج 52 جمعية أهلية بالقرى للجمع المنزلى، وتم تدريبهم على 35 برنامجا لجمع المخلفات الزراعية والصناعية والتشغيل والاستثمار، كما تم تقسيم المراكز إلى مربعات سكنية وفقًا للمساحات والمعدات وعدد العمال، ويتم استخدام المعدات فى نقل التراكمات والمخلفات، إلى جانب وحدات التدخل السريع.



جاء ذلك، على هامش كلمة الاستشارى التنفيذى بالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، أثناء زيارة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، لمتابعة أعمال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، وحضور مراسم اصطفاف المعدات التى تم تسليمها للمحافظة فى إطار البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بأرض المهبط الجديد بميدان الملك عبدالله بمدينة كفر الشيخ، والذى يأتى ضمن جهود الدولة فى حل مشكلة التخلص من القمامة، والنهوض بمنظومة النظافة، والحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث، ولتفقد وحدة الرصد البيئى بديوان عام المحافظة، ولمناقشة عدد من الملفات البيئية والخدمية والتنموية.



