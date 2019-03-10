فيديو مداخلة مرسي مع الجزيرة عقب هروبه ضمن أحراز "اقتحام الحدود"

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، فض أحراز القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، التي تعاد فيها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين.



تعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.



وعرضت المحكمة الحرز الثالث، وهو عبارة عن مظروف بيج اللون بداخله حافظة مستندات، بداخله أسطوانة مدمجة مدون عليها "أسطوانة مدمجة لمقاطع فيديو للقاءات لمساجين مع الإعلامى مفيد فوزى، ومقاطع فيديو لاحتفالات حماس وحزب الله لهروب مساجينهم، وتصريح محمد مرسى لقناة الجزيرة".



وسلمت المحكمة الأسطوانة للخبير الفنى لعرض محتواها، وأكد أن بداخلها مقطع فيديو يحمل اسم هروب المساجين بمساعدة حماس والإخوان، ومدة الفيديو 11 دقيقة و7 ثوان، وظهرت فى الفيديوهات لقاءات للإعلامى مفيد فوزى مع عدد من المساجين يروون كواليس اقتحام الحدود، وفيديوهات لاحتفالات حماس بهروب المتهمين أيمن نوفل وسامى شهاب من السجون، وظهر فى الفيديو جزء لحلف حماس يمين الولاء للإخوان المسلمين.



وظهر في الفيديو مكالمة للمتهم محمد مرسى مع قناة الجزيرة، وذكر مرسى أسماء المتهمين الذين هربوا معه من السجن، وهم: العريان، والكتاتنى، ومحيى حامد، ومحمود أبوزيد، ومصطفى الغنيمى، وسعد الحسينى، ويقرر مرسى أنهم 7 أعضاء بالإرشاد، ويوجد معهم سيد النزيلى مسئول الإخوان بالجيزة، وماجد الزمر، وأبوشعيشع مسئول الإخوان بكفرالشيخ.



كما يوجد تصوير لمبنى ظهرت عليه آثار التخريب وتدمير سور المبنى، ويوجد آثار لاشتعال النيران والدخان، وآثار حريق، وتوجد سيارات إسعاف تخرج من بوابة، وكما يوجد صوت لطلقات نارية وبعض الأشخاص يسيرون بطريقة عشوائية.



وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى، بإعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.