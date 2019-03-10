باكستان تجدد دعمها الكامل للسعودية ضد أي هجوم إرهابي

أعربت الحكومة الباكستانية عن قلقها البالغ إزاء الهجوم دون طيار، الذي شنه الحوثيون على مدينة أبها، في المملكة العربية السعودية، مؤخرًا.



وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية اليوم الأحد- أن الحكومة تدين بشدة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مجددة دعمها وتضامنها الكامل مع قيادة وحكومة وشعب السعودية ضد أي اعتداء وتهديد لسيادتها وسلامتها، منوهة بأنها تقف بحزم مع المملكة في مواجهة الإرهاب.



وكان المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير بالسعودية، العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، قد أعلن، أمس الأول الجمعة، إصابة خمسة أشخاص (4 سعوديين بينهم امرأة، ومقيم من الجنسية الهندية) جراء سقوط شظايا طائرة دون طيار تابعة للحوثيين، وتصدت لها قوات الدفاع السعودي في مدينة أبها، فضلًا عن تعرض ست مركبات وعدد من المنازل لأضرار طفيفة ومتوسطة.