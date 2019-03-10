غدا.. رواية "خوفا من العادى" على طاولة ورشة الزيتون

تعقد بورشة الزيتون الأدبية٬ فى السابعة مساء غد الإثنين، أمسية ثقافية لمناقشة أولى إبداعات الكاتب الروائي فريد عبدالعظيم، رواية "خوفا من العادى" الصادرة مؤخرا عن دار روافد للنشر.



ويشارك فى المناقشة كل من: الكاتب الروائي د. محمد إبراهيم طه، والشاعر والناقد أسامة حداد، والكاتب والقاص أسامة ريان، وتدير الندوة وتقدمها الشاعرة حنان عزيز.



يشار إلى أن الرواية تتناول الرواية الهجرة الداخلية وحياة الريفيين بالقاهرة، ومجتمعاتهم المغلقة بها، ومشاعر الغربة والرهبة من العاصمة التي تتماهى مع شعور اللاجئين السوريين داخل مصر ومحاولاتهم في التأقلم والانسجام في المجتمع الجديد الذي انتقلوا إليه، تبدأ أحداث الرواية قبل ثوره يناير وتنتهي أعقاب ثورة 30 يونيو، وتستعرض المتغيرات التي حدثت للمجتمع المصري في تلك الفترة.



يذكر أن فريد عبد العظيم، محاسب من مواليد القاهرة 1980، شارك في ورشة الرواية التي نظمتها الدار المصريه اللبنانية، وشارك بمشروع قصص القاهرة القصيرة 2018 الذي نظمه معهد جوته.