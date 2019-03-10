"حشيش" ينتهي من تسجيل ٥ أغاني لعدد من المواهب الشابة

انتهى الموزع الموسيقي أحمد حشيش من تسجيل ٥ أغاني لعدد من المواهب الشابة، ضمن أول الألبومات الغنائية الذي يقوم بانتاجها.



ومن المقرر أن يتضمن الألبوم ١٠ أغاني بأشكال موسيقية مختلفة، من توزيع وألحان أحمد حشيش ومن كلمات مصطفى مدكور.



وقد انتهى "حشيش" من تسجيل ٥ أغاني من الألبوم لعدد من المطربين الشباب هم: ليلي بدران المذيعة في شعبي اف ام، والمطربة الشابة مريم وهدان، ونهال خالد، ويوسف تليمه، وأحمد فريد وغيرهم العديد، وقام بتصويرهم على طريقة الفيديو كليب.



ومن المقرر طرح الألبوم على مرحلتين: الأولى ٥ أغاني كميني ألبوم يتم طرحهم خلال الشهر الحالى، كما يتم طرح الجزء الثاني كميني ألبوم أيضًا في الصيف القادم.