ندى بهجت تكشف عن دورها في "استدعاء ولي عمرو"

بدأت الفنانة ندى بهجت أولى أيام تصوير مشاهدها في فيلم "استدعاء ولي عمرو " للنجمه حورية فرغلي، بأحد الاستديوهات الكبرى بطريق الإسكندرية الصحرواي.



وأوضحت أنها تقدم شخصية تدعى "مي" وهي فتاة متفوقه علميا أثناء مراحل الدراسة ودائما وأبدا تتفوق على أصدقائها جميعا لتكون مميزة، ولكن مع مرور الأحداث كل هذا سيتغير إلى عدة عوامل مختلفة الأبعاد، مشيرة إلى أن أحداث العمل تدور في إطار اجتماعي كوميدي.



والجدير بالذكر أن "استدعاء ولي عمرو" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم، وهم الفنانة حورية فرغلي، ندى بهجت، محمد لطفي، صبري فواز، محمد عز، مي كساب، كلوديا حنا، سماح أنور، حمادة الليثي، أماني كمال وغيرهم، وهو من إنتاج شركه الفارس للمنتج وائل عامر، سيناريو وحوار محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدري.