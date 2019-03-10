سفارة مصر بأديس أبابا: 6 مصريين ضمن ركاب الطائرة الإثيوبية المنكوبة

صرح مصدر مسؤول بالسفارة المصرية في أديس أبابا، أنه تم رصد 6 مصريين حتي الان كانوا ضمن طاقم الطائرة الإثيوبية المنكوبة اليوم الأحد، لافتًا إلى أنه تم التعرف على ثلاثة منهم وجاري العمل علي التعرف على الآخرين.



ولفت المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن هيئة الطيران الاثيوبية أكدت أن الأولوية الآن لانتشال ضحايا الطائرة ثم الاعلان عن أسمائهم، مؤكدًا أنها الجهة الوحيدة المنوط بها الافصاح عن هوية الضحايا.



وأشار المصدر إلى أن القنصل المصري بإثيوبيا يتابع تطورات الحادث من المطار منذ وقوعه ويرافقه مسؤوون بالسفارة.