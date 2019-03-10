حماس: حكومة "أبو مازن" ترسخ الانقسام

قال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس الفلسطينية، إن تعيين الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، لمحمد اشتية عضو اللجنة المركزية لفتح، في منصب رئيس الوزراء، يعد تكريس لوجود حكومة انفصالية.



وأضاف، في تصريحات لقناة "الأقصى" الفلسطينية،: "حكومة عباس الإنفصالية وتشكيلها سيرسخ الإنقسام ولن يخدم مصالح شعبنا وتساهم في فصل الضفة عن الوطن".



وكلف "أبو مازن"، اليوم، محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل حكومة جديدة، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



وأعلن حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، تعيين محمد اشتية رئيسا للوزراء في فلسطين.



وقال الشيخ،: "أبارك لمحمد اشتيه تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وأتمنى له التوفيق والنجاح في خدمة فلسطين".



وقبل أبو مازن استقالة حكومة رامي الحمد الله، أواخر شهر يناير الماضي، وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.