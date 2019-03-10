البرلمان يوافق على تعيين الفريق كامل الوزير وزيرًا للنقل

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس النواب اليوم الأحد، بترشيح المهندس كامل الوزير بالتعيين بمنصب وزير النقل.



وقال رئيس مجلس النواب، فقد توافرت الاغلبية المتطلبة وباغلبية الاعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد اعضاء المجلس نعلن موافقة المجلس على تعين المهندس كامل الوزير بمنصب وزير النقل.



وقال رئيس مجلس النواب، إن اللواء كامل الوزير هو احد القادة والمهندسين العسكريين المرموقين ويشغل حاليا منصر رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



كما أنه تخرج في الكلية الفنية العسكرية الدفعة 17 في 1 يوليو 1980 تخصص إنشاءات، وتدرج "الوزير" في كل المناصب داخل الهيئة الهندسية والتحق بجميع الوظائف القيادية حتى وصل إلى مدير سلاح المهندسين والذى استمر في العمل به لمدة 3 سنوات.