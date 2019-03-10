السيسي: تعاقدنا على 200 جرار جديد للسكك الحديدية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تم التعاقد علي 200 جرار جديد للسكك الحديد و6 قطارات جديدة، موضحًا إن مصر تسعي إلي توصيل السكك الحديدية إلي السودان وأفريقيا.



كما الرئيس السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، أن طريق الإصلاح صعب ويحتاج الكثير، قائلًا:": الإصلاح صعب وتطلب الكثير لكنه الطريق الوحيد لتقديم خدمات جيدة للمواطنين.



وأضاف السيسي، سنظل جميعا ثوابتنا راسخة كالجبال ولن نفرط في الوطن أو ترابه، مضيفًا إنه لا يخشي على مصر من الخارج ما دام المصريون جبهة واحدة في الداخل.