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سياسي
الأحد 10/مارس/2019 - 03:27 م

"عبدالعال" يحيل عدد من مشروعات القوانين للجان المختصة

عبدالعال يحيل عدد
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
dostor.org/2547583

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عدد من مشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب الي اللجان النوعية المتخصصة حيث أحال مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي وأكثر من 60 نائبا آخرين بشان الإخطار المسبق قبل تأجير شقق سكنية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم و60 نائبا آخرين بشان غرامات التأخير للتأمينات الاجتماعية الي لجنة القوي العاملة والخطة والموازنة كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب سليمان فضل و60 نائبا اخرين بشان تعديل بعض احكام قانون الخدمة المدنية الي لجنة القوي العاملة ولجنة الادارة المحلية.

كما أحال مشروع مقدم من النائب محمد كمال رعي و60 نائبا اخرين بشان تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الي لجنة المشروعات ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الاقتصادية ولجنة الصناعة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة نانسي نصير بشان عوافز التفوق العلمي الي لجنة التعليم والبحث العلمي كما احال مشروع قانون مقدم من النائبة شرين فراج واكثر من 60 نائبا ومشروع قانون مقدم من النائب محمد العتماني واكثر من 60 نائبا بشان نقابة المهندسين الي لجان الاسكان والمرافق والقوي العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد فرج عامر بشان تنظيم الاعلانات علي الطرق العامة إلى لجان الاسكان والمرافق والإدارة المحلية والخطة والموازنة والدستورية والتشريعية كما احال مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكي السويدي و60 نائبا بشان التامين الصحي الشامل والضريبة علي الدخل الي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الصحية.

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