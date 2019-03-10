القاهرة : الأحد 10 مارس 2019
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الأحد 10/مارس/2019 - 03:26 م

الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق شعارها الجديد

الأكاديمية الوطنية
dostor.org/2547580

أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب شعارها الجديد اليوم الأحد، ليكن متماشياً مع استراتيجيتها المستقبلية.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

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