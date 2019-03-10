الأربعاء.. "دبلوماسية الفن التشكيلى" فى أمسية بالأوبرا

تقام في السابعة مساء الأربعاء المقبل، أمسية بعنوان "دبلوماسية الفن التشكيلى"، بالمسرح الصغير بالأوبرا، وتستضيف الفنانين الدكتور أحمد نوار، الدكتور رضا عبد السلام، الدكتورة صفية القبانى، طه القرنى، خالد البغدادى، ويديرها الدكتور جمال الشاعر، ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.



يستعرض الحوار تاريخ الحركة التشكيلية فى مصر وأثرها فى الارتقاء بالوجدان وأهم أعلامها منذ انطلاقها وحتى الآن، إلى جانب ملامح التشكيل فى العالم، كما يبرز أثرها فى الارتقاء بالوجدان ودورها فى التواصل الإنسانى بين مختلف شعوب الأرض.