السيسي يكرم أسماء عدد من شهداء القوات المسلحة والشرطة

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسماء عدد من شهداء القوات المسلحة والشرطة، إضافة إلى الأمهات المثاليات والآباء، خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.



وفيما يلي أسماء المكرمين من القوات المسلحة: عميد أركان حرب أحمد عبد الخالق الجعفري، عقيد أركان حرب مصطفى أحمد السيد، مقدم طيار سامي محمود عزمي، الرائد عمرو فريد، الرائد مصطفى محمود محمد عبد الله، الرائد محمد عادل رزق، النقيب إسلام علي أحمد، النقيب أحمد محمد غنيمي، النقيب احتياط محمد إمام عبد النبي، والملازم أول سعيد سعودي سعيد إبراهيم.



والمكرمون من شهداء الشرطة: لواء امتياز إسحاق محمد كامل حمودة، رائد إسلام محمد حلمي مشهور نجل اللواء البطل محمد حلمي مشهور، والنقيب على أحمد على أحمد شوقي عبد الخالق.



والمكرمون من شهداء ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة: رقيب أول حسام مصطفى محمد مرجونة، رقيب علاء طلال وهبة أبو ريشة، جندي مصطفى عمار محمود أحمد عمار، جندي أبنوب راغب تكلا، جندي محمد صبري عبد العال.



وتم تكريم الشهداء من أمناء الشرطة: أمين شرطة السيد عبد الحق محمد، وجندي بدري عبد الحميد منصور.



والأمهات المثاليات: عزيزة مخلوف عبد الواحد والدة الشهيد العقيد أركان حرب محمود علي عبده هلال، ونرجس عبدالقادر والدة الشهيد مساعد أول أحمد السيد محمد مصطفى.



وكرم الرئيس السيسي، العقيد محمد محمود مصطفى الأب المثالي وهو من مصابي العمليات الحربية، ملازم أول بالمعاش سالم السيد درويش.