21 مارس.. الملتقى الثانى حول مستقبل الفكر التنويرى بمصر

بالتعاون مع الاتحاد المصري للتنوير والإبداع٬ تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس٬ الملتقى الثانى حول مستقبل الفكر التنويرى بمصر والعالم العربى٬ في الخامسة والنصف مساء الخميس 21 مارس الجاري.



بمشاركة: الدكتور حسين على٬ محمود سطوحى٬ الدكتور حسن حماد، ويدير الجلسة الدكتور حسين على الرئيس الأسبق لقسم الفلسفة وأستاذ فلسفة العلم بكلية الآداب جامعة عين شمس.



ويتناول الملتقى المعوقات التي تعترض مسيرة الفكر التنويري في مصر، وكيفية نشر المحاولات الفكرية الجادة على أوسع نطاق.

