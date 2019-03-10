يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر liverpool

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ليفربول وبيرنلي بث مباشر يلا شوت bein sport hd2، يبدأ موعد مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي مباشرة اليوم في الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وينتظر مشاهدة لقاء الليفر ضد بيرنلي اليوم الملايين من عشاق الريدز في جميع أنحاء العالم، حيث أن أي تعثر للفريق خلال المباريات المقبلة، قد تعني ضياع اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ أكثر من 18 عام.