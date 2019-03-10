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الأحد 10/مارس/2019 - 03:13 م

شيكو وهشام ماجد بالمريوطية من أجل "اللعبة"

شيكو وهشام ماجد بالمريوطية
منار إبراهيم
dostor.org/2547565

يواصل كلا من الفنان هشام ماجد وصديقه هشام محمد الشهير بـ"شيكو"، اليوم الأحد، تصوير مشاهدهما ضمن أحداث مسلسل "اللعبة"، داخل الديكور المخصص للعمل بمنطقة المريوطية، استعدادًا لعرض العمل بالماراثون الرمضاني المقبل.

وانتهى صناع العمل من تصوير أكثر من 20 حلقة من العمل الذي قام بكتابته المؤلف أحمد سعد والى، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، تحت إشراف فادى أبوالسعود، ويعكفون على كتابة باقي الحلقات.

"اللعبة" يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين، منهم أحمد فتحى، محمد ثروت، مى كساب، دعاء رجب، ميرنا جميل، سامى مغاورى، وعارفة عبدالرسول.

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